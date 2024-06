Xander Stephinger: Geht er jetzt mit seiner Lilly zu "Make Love, Fake Love"?

"Was sagt deine Freundin zu 'MLFL'?", fragt ein Fan den gelernten Gastronomen. Xander beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage: "Was soll sie dazu sagen?" Lilly wäre natürlich nicht erfreut gewesen, aber sie hätte ihn schließlich danach und im echten Leben, so wie er wirklich ist, kennengelernt: "Es passt einfach alles zwischen uns und wir sind sehr, sehr glücklich miteinander."

Seine Liebe bei "Make Love, Fake Love" erneut auf die Probe zustellen, würde Xander jedoch komplett ausschließen. "Nee", antwortet er so einem weiteren Fan auf die Frage, ob er jetzt mit seiner Lilly noch einmal an dem Format teilnehmen wolle. Xander erklärt, dass er, solange er in einer Beziehung ist, nie wieder dem Format auch nur nahe kommen würde: "Das kommt gar nicht infrage." Allgemein würde sein Interesse an einer weiteren Reality-Show-Teilnahme aber immer noch bestehen. Vor rund einem Monat bereits machte der 25-Jährige so in einer weiteren Fragerunde bekannt, dass er gerne an Formaten wie "The 50", "Kampf der Realitystars" und "Big Brother" teilnehmen wollen würde. Ebenfalls könnte er sich einen Einzug in das "Sommerhaus der Stars" vorstellen. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, wird sich wohl aber erst mit der Zeit zeigen ...

