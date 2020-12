Makelloser Teint: 5 Beauty-Tricks für strahlende Haut

BYE-BYE, PIGMENTFLECKEN

Die bräunlichen Sprenkel auf der Haut sind zwar nicht schlimm, nerven aber. Sie entstehen durch eine unausgeglichene Produktion des in den Zellen hergestellten Farbstoffs Melanin. Anti-Pigment-Cremes und Seren mit bleichenden Substanzen helfen dabei, vorhandene Pigmentverfärbungen zu mindern. Außerdem wichtig: täglich einen Lichtschutzfaktor verwenden, um neuen Flecken vorzubeugen

WER WIRD DENN GLEICH ROT WERDEN?

Reagiert die Haut schnell gereizt und neigt zu Rötungen, bringt ein mineralienhaltiges Gesichtsöl auf Sanddornbasis sie schleunigst wieder ins Gleichgewicht. Auch andere Beauty-Öle, die etwa aus Marula-Samen oder Mandeln gewonnen werden, eignen sich als Ruhestifter: Sie stärken die Hautbarriere und spenden außerdem viel Feuchtigkeit.

NIE WIEDER MÜDE AUGEN

War die Nacht mal wieder zu kurz? Eine koffeinhaltige Augencreme kurbelt die Durchblutung der feinen Blutgefäße unter den Augen an und schwächt Schatten ab. Kühlende Pads und Massageroller reduzieren Schwellungen.Als Finish Concealer auftupfen und einen sogenannten Bananen-Puder mit Gelbpigmenten darüber geben. Oh, so fresh!

