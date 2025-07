Malika Dzumaev: "Ich bin verliebt!" – Fans rasten aus

Am Sonntag, den 13. Juli, postete Malika Dzumaev ein Bild, das ihre Community staunen ließ: Die 33-Jährige präsentierte sich in einem eleganten, weißen Brautkleid. Dazu schrieb sie in ihrer Instagram-Story einen Satz, den man schon lange nicht mehr von ihr gehört hat: "Ich bin verliebt."