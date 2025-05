Karriere-Aus für Malika Dzumaev? So stehen die Comeback-Chancen für den "Let's Dance"-Profi wirklich

Ein Bandscheibenvorfall ist keine Seltenheit, auch bei jungen Menschen, wie der Neurochirurg und Gründer der Berliner Avicenna Klinik Dr. Munther Sabarini in einem offiziellen Statement erklärt: "Ein Bandscheibenvorfall kann auch junge Menschen treffen. Meist stellt eine ruckartige Drehbewegung oder das Anheben eines schweren Gegenstands die Ursache dar." In einigen Fällen verlaufe die Erkrankung sogar ohne Symptome, häufig jedoch trete sie mit "starken, plötzlich auftretenden Schmerzen" auf, die auch ausstrahlen können – so wie offenbar bei Malika Dzumaev.