„Heute wird geheiratet“: Daten Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc wieder?
Sind Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc etwa wieder ein Paar? Diese Hinweise deuten darauf hin!
Jimi Blue Ochsenknecht ist offiziell Single.
© IMAGO / BREUEL-BILD
Huch, wer ist denn hier wieder ganz vertraut miteinander? Jimi Blue Ochsenknecht (33) und seine Ex Yeliz Koc (31) verbringen plötzlich sehr viel Zeit miteinander und besuchten offenbar sogar gemeinsam eine Hochzeit. Die Gerüchteküche brodelt nun: Sind sie etwa wieder ein Paar?
Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Wieder ein Paar?
Nach ihrer Trennung im Jahr 2021 folgten Jahre voller Streit und Funkstille zwischen Yeliz und Jimi Blue – trotz ihrer gemeinsamen Tochter Snow. Doch seit der Trennung seiner Ex-Freundin Laura-Marie Geissler (27) versuchte Jimi offenbar einiges wieder gutzumachen und seiner Tochter wieder ein Vater zu sein.
Doch auch Jimi und Yeliz scheinen sich wieder gut zu verstehen: Vor wenigen Tagen postete Yeliz ein Foto von sich und Jimi auf Instagram, das sie in vertrauter Pose als Hochzeitsgäste zeigt. „Heute wird geheiratet”, schreibt die Influencerin zu dem Bild.
Das Ergebnis: Verwirrung pur! Die Spekulationen verdichten sich, nachdem Yeliz auf Instagram erklärte, „wieder einen Mann im Haus” zu haben. Gemeint war damit natürlich ihr Ex Jimi Blue.
Auch in den Kommentaren unter dem Hochzeits-Foto fragen sich viele Fans, was der gemeinsame Schnappschuss zu bedeuten hat bzw. hoffen sogar auf ein Liebes-Comeback.
Inzwischen geht sogar das Gerücht rum, Jimi würde wieder bei Yeliz und Snow in Hannover wohnen. Ob die zwei wieder ein Paar sind, bestätigte bisher allerdings keiner von beiden. Was nicht ist, kann ja aber noch werden …