TV-Comeback von Jimi Blue Ochsenknecht – in dieser Reality-TV-Show!
Jimi Blue Ochsenknecht hat in den vergangenen Monaten für viele Schlagzeilen gesorgt. Jetzt ist ein TV-Comeback geplant!
Jimi Blue Ochsenknecht (33) soll in den Promi-Container ziehen.
© IMAGO / Eibner Europa
Überraschende TV-Comeback-Pläne von Jimi Blue Ochsenknecht! Nachdem der 33-Jährige groß für die diesjährige Staffel von „Are You The One – Realitystars in Love” angekündigt wurde, bisher allerdings noch nicht zu sehen war, steht jetzt die nächste TV-Show im Raum: Jimi Blue soll in den Promi-Container ziehen!
Jimi Blue Ochsenknecht bei „Promi Big Brother”
Wie „Bild” jetzt berichtet, soll Jimi Blue Ochsenknecht als Kandidat für die nächste Staffel von „Promi Big Brother” gehandelt werden – neben Sarah Jane Wollny (26) und Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) soll Jimi der dritte Promi sein, der sich dem Experiment stellen wird.
Doch was sagt Sat.1 zu den Gerüchten? „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Aber wir bestätigen gerne, dass Sarah Jane Wollny und Andrej Mangold zum Start von ,Promi Big Brother’ am 6. Oktober dabei sind. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner wird ,Big Brother’ in den nächsten Tagen und Wochen verkünden. ,Big Brother’ verspricht: Der Cast birgt große Überraschungen”, heißt es gegenüber „Bild”.
TV-Comeback – Mit Yeliz Koc?
Falls Jimi Blue also wirklich in den TV-Knast ziehen wird, wird den Zuschauer:innen eine Frage sicherlich beantwortet: Sind er und Yeliz Koc (31) wieder ein Paar? Immerhin soll Jimi bereits wieder bei ihr in Hannover wohnen und viel Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow verbringen. „Seit er wieder Single ist, hat Jimi seinen Verstand wiedergefunden. Vorher lief ja alles auf komplette Isolation hinaus, weil ihn seine Ex so unter Kontrolle hatte”, sagt ein Insider gegenüber „Bild”. Bei seiner Ex handelt es sich um Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, von der er sich vergangenes Jahr trennte.
Was wirklich an den Gerüchten dran ist, wird sich wohl „in den nächsten Tagen und Wochen” herausstellen …