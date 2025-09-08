TV-Comeback von Jimi Blue Ochsenknecht – in dieser Reality-TV-Show!

Falls Jimi Blue also wirklich in den TV-Knast ziehen wird, wird den Zuschauer:innen eine Frage sicherlich beantwortet: Sind er und Yeliz Koc (31) wieder ein Paar? Immerhin soll Jimi bereits wieder bei ihr in Hannover wohnen und viel Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow verbringen. „Seit er wieder Single ist, hat Jimi seinen Verstand wiedergefunden. Vorher lief ja alles auf komplette Isolation hinaus, weil ihn seine Ex so unter Kontrolle hatte”, sagt ein Insider gegenüber „Bild”. Bei seiner Ex handelt es sich um Rennfahrerin Laura-Marie Geissler, von der er sich vergangenes Jahr trennte.