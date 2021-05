Manuela Reimann: Baby-News aus Hawaii

Manu verkündete stolz auf Instagram, dass sie Hühner-Mama geworden ist. Das kleine, bunte Küken hat ihr Herz im Sturm erobert. Jetzt meldet sich die TV-Auswanderin in ihrer Story erneut bei den Fans. "Viele Grüß aus Hawaii! Ich schicke euch ein kleines bisschen Sonne von uns", erzählt sie überglücklich. Doch das gute Wetter ist nicht das einzige, das Manu so zum Strahlen bringt. "Hier gibt es kleines Update, was das Küken angeht. Es wächst und wird immer größer. Es ist so wunderhübsch", schwärmt sie und schwenkt auf das kleine Vogel-Baby. Wie süß!