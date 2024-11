Manuela Reimann: Das ist der wahre Grund für die Auswanderung

In ihrer Doku "Willkommen bei den Reimanns" werden die TV-Stars von Kameras bei ihrer Reise nach Costa Rica begleitet. Erst einmal wollen sie dort aber Freunde besuchen, die eben genau dorthin ausgewandert sind und von dem Paradies schwärmen. Manu jedenfalls ist in Gedanken bereits beim Umzug. Doch warum überhaupt der Abschied von Hawaii? "Costa Rica wäre wieder etwas komplett anderes", erklärt Manu den Grund. Es ist also die Abenteuerlust, die die Reimanns umtreibt.