Manuela Reimann: Komplett verändert! So haben wir sie noch nie gesehen

Manu hat sich in letzter Zeit ganz schön verwandelt. Stolze 17 Kilo sind gepurzelt. Wie sie das geschafft hat? "Ich esse kein Fleisch mehr, sondern nur Fisch. Ich trinke keine Kuhmilch mehr, vermeide raffinierten Zucker. Das hat richtig was ausgemacht", verriet die Blondine kürzlich im Interview mit Sender RTLzwei. Außerdem haben die Reimanns eigenes Gemüse auf ihrem Grundstück angebaut. "Bei Gemüse aus dem eigenen Garten weiß man, dass da keine Pestizide dran sind und das gesündeste, was man machen kann."

