Manuela Reimann: Überraschung - Sie ist zurück in Deutschland

Zwei Jahre lang war Manuela Reimann nicht mehr in Deutschland. Jetzt hat sie sich in den Flieger gesetzt und den Trip gewagt. "Aloha… wir sind auf dem Weg nach D E U T S C H L A N D … es ist jetzt 2 Jahre her seitdem wir das letzte Mal dort waren … wir freuen uns in verschiedenen Städten zu sein und viele Menschen zu treffen", schreibt sie happy bei Instagram.