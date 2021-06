Manuela & Konny Reimann: Jetzt sagen sie Lebewohl

Via "Instagram" nimmt Manuela Reimann ihre Fans nun mit auf ihre Reise mit Ehemann Konny. So teilt die Auswanderin jetzt in ihrer Storys ein paar Bilder, die ihren Reiseweg von Hawaii nach Montana zeigen. Wie es scheint, wollen Manu und Konny in dem US-Staat ein wenig die Natur genießen und ein paar neue Eindrücke sammeln. Doch damit nicht genug! Manu teilt auch prompt einen ersten "Instagram"-Post in ihrem Feed, der nach dem Ankommen der beiden in Montana entstanden ist. Konny und Manu posieren dabei vor einem Auto-Wrack, zu dem Manu scherzhaft schreibt: "Unser Mietwagen in Montana." Wie lange die beiden in Montana bleiben werden oder ob es sich nur um einen Zwischenstopp handelt, wollte Manu allerdings nicht verraten. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Manu uns auch weiterhin mit allerhand Fotos aus ihrem gemeinsamen Urlaub versorgt!