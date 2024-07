Manuela und Konny Reimann: Zuckersüße Nachricht nach 20 Jahren! Sie sind so glücklich

Es ist nicht einfach, seine Freunde, seinen Alltag und seinen Job zurückzulassen, um in einem anderen Land ganz von vorn anzufangen. Konny (68) und Manuela Reimann (55) haben sich vor zwei Jahrzehnten getraut und sind mit ihrer kleinen Familie in die USA ausgewandert. Obwohl sie dabei natürlich die ein oder andere Hürde überwinden mussten, sind sie mit ihrer Entscheidung auch heute noch sehr zufrieden. Im Netz erinnert Manu sich an die Anfänge ihrer abenteuerlichen Reise zurück ...