Marc Terenzi: Bittere Neuigkeiten nach dem Liebes-Outing!

Er ist verliebt wie lange nicht: Marc Terenzi turtelt mit Society-Lady und Moderatorin Verena Kerth (41) über Deutschlands rote Teppiche und scheint in ihr so etwas wie eine Seelenverwandte gefunden zu haben. Was kaum jemand wusste: Die beiden sind seit über 20 Jahren befreundet und haben erst jetzt die großen Gefühle füreinander entdeckt. Eigentlich ein Liebesmärchen, das jetzt aber für ordentlich Ärger sorgt...