Verena Kerth & Marc Terenzi: Die ganze Wahrheit über ihre junge Liebe

Verstohlene Blicke, sanfte Berührungen und ein deutlich spürbares Knistern in der Luft: Verena Kerth und Marc Terenzi legten zuletzt einen regelrechten Party- und Turtel-Marathon hin. Einem gemeinsamen Urlaub folgten Pärchen-Posen auf diversen roten Teppichen – etwa bei der Jubiläumsfeier des Einrichtungshauses Die Wäscherei und der Eröffnung des Edel-Restaurants "Casse-Croûte" in Hamburg und beim Audi-Ascot-Pferderennen in Hannover. Da geht doch was, oder?

"Wir sind schon sehr lange befreundet und verstehen uns einfach blind", wiegelt Verena gegenüber der "Closer" ab. "Mit Marc ist es immer eine herrlich entspannte Zeit. Ich kann einfach ich selbst sein." Und warum verbringen sie gerade so auffallend viel Zeit miteinander? "Wir haben eine Wette verloren", scherzt der Sänger. Fügt aber vielsagend hinzu: "Ich schätze Verena sehr als gute Freundin. Und seht sie euch an: Hübsch ist sie auch!" Klingt ganz danach, als ob aus Freundschaft Liebe werden könnte. Wir nehmen schon mal Wetten an…