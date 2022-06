Sarah Connor: So hübsch! Sie zeigt Tochter Summer

"Happy 16th Bday my SUMMER GIRL. Dein 16.Sommer ist endlich da. Welcome to Womanhood", schreibt Sarah Connor zu den Bilder, die sie auf Instagram teilt. Schon lange wünscht sich die 16-Jährige in die Öffentlichkeit zu gehen. Doch Mama war bisher dagegen. Jetzt ist die Beauty aber alt genug und bereit. "Du scharrst seit mehr als drei Jahren mit den Hufen, endlich auch -wie Deine Freundinnen- in die Social Media Welt eintauchen zu dürfen und ab jetzt darfst Du! I gotta be honest tho: I‘m terrified. Ab jetzt bist Du den Blicken und Bewertungen, vor denen ich Dich immer geschützt habe, ausgesetzt. Das ist für eine junge Frau Einiges. Wir haben hundert Mal darüber diskutiert und ich glaube Du bist bereit. Viel Spaß beim Experimentieren", so Sarah weiter.

Ob Summer bald so eine Karriere wie ihre Mama hinlegt? Auch sie liebt es zu singen und hat offenbar große Pläne. "Deine Stimme ist genauso wunderschön wie Deine Seele. Und ich weiß, ich muss mich warm anziehen, denn Du schielst auf meine Bühne", verrät ihre Mama. Dann werden wir von der 16-Jährigen sicher noch so einiges hören!

Auch ihren Sohn Tyler zeigte Sarah übrigens zu seinem 16. Geburtstag zum ersten Mal öffentlich. Scheint, als sei das eine Tradition im Hause Connor...