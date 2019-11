Marc Terenzi: Bitterer Seitenhieb gegen Ex-Freundin Anja

Reddit this

Marc Terenzi beendete im April die Beziehung mit seiner Anja. In einem Interview feuert er nun heftig gegen seine Ex.

ist frisch verliebt. Die neue Frau an seiner Seite heißt Viviane und arbeitet als Stylistin. Eigentlich hatte der Sänger nach seinem Beziehungs-Aus im April keine Lust mehr auf eine neue Beziehung. Doch die 30-Jährige verdrehte ihm gehörig den Kopf.

Fieser Seitenhieb gegen Anja

Mittlerweile wohnen Marc und Viviane sogar schon gemeinsam in Berlin. „Wir kommen beide aus schlechten Beziehungen“, erklärt der 41-Jährige im Interview mit „Bild“. Ein bitterer Seitenhieb gegen seine Ex-Freundin Anja! „Ich wollte eigentlich Single bis zum Ende meines Lebens bleiben, aber dann kam sie. Es passt alles und ich sehe eine Zukunft. Sie spielt sogar in meinem neuen Video mit. Es ist ein Lied, dass ich nur für sie aufgenommen habe. Es beißt ‚No trouble at all‘“.

Worte, die Anja sicherlich sehr verletzen dürften. Immerhin war sie drei Jahre lang mit dem Popstar zusammen…

