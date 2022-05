Marc Terenzi: Bitteres Alkohol-Geständnis

"Ich war total abgefuckt, alle haben das gesehen, niemand hat was gesagt. Ich habe zwei Jahre lang durchgesoffen. Ich habe jeden Abend Shows gehabt und auch nach zwei Flaschen Wodka war ich total okay auf der Bühne", sagt Marc Terenzi weiter. Aus der Sucht habe er es schließlich alleine geschafft: "Ich war zu Hause und hatte gar kein Gefühl mehr. Und so habe ich für mich alleine beschlossen: Wir versuchen es ein Jahr ohne."

