Marc Terenzi: Eskalation im Zug! Der Ordnungsdienst muss eingreifen

Am Montagabend soll Marc sich in einem Regionalzug befunden haben. Dort ging es dann plötzlich rund! Eine Augenzeugin berichtet: "Es war eine entspannte Situation und dann hat Marc Terenzi angefangen, sehr laut und sehr lange zu telefonieren. Ein Telefonat ist ja völlig okay, aber Terenzis Stimme war fast im ganzen Wagon zu hören."

Als ein Fahrgast Marc dann um Ruhe bat, soll die Situation eskaliert sein! "Ein Fahrgast ist dann aufgestanden, ist zu Terenzi hingegangen und hat ihn höflich gebeten, doch leiser zu sprechen", erzählt sie. Doch darauf hatte der Musiker wohl keine Lust! "Terenzi fand es überhaupt nicht gut, dass ihn jemand angesprochen hat. Er fühlte sich anscheinend belästigt und wollte sich überhaupt nichts sagen lassen. (...)Terenzi sagte: ‘Ich bin Marc Terenzi, wissen Sie nicht, wer ich bin?‘".

Das Zugpersonal musste eingreifen, weil Marc sich einfach nicht mehr beruhigen ließ und sich ungerecht behandelt fühlte. Der Ordnungsdienst wurde informiert und der 46-Jährige musste den Zug umgehend verlassen. Auweia ...

Übrigens: Marc soll den Vorfall gefilmt und damit gedroht haben, den Clip im Netz zu veröffentlichen. Bisher scheint er sich aber dagegen entschieden zu haben, denn auf seinem Instagram-Kanal ist aktuell kein Mitschnitt aus dem Zug zu finden ...