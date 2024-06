Marc Terenzi: Nach dem angeblichen Liebes-Aus mit Verena Kerth - Nun meldet er sich zu Wort!

Die Beziehung zwischen Marc Terenzi und Verena Kerth soll längst Geschichte sein. Das meint zumindest die 42-Jährige. Gegenüber RTL gestand sie vor wenigen Wochen eine Liebeskrise: "Es gab so viele Situationen, wo wir wirklich verzweifelt waren, wo wir nicht mehr wussten, wie wir weitermachen sollen, weil wir einfach machtlos waren." Nach dieser bedrückenden Aussage zeigten sich die beiden TV-Stars nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit. Vielmehr berichtet "BILD" darüber, dass Verena Kerth mit dem Liebeskapitel zwischen ihr und Marc bereits abgeschlossen haben soll und ihr Leben ändern möchte. Doch wie viel ist an der Geschichte dran? Dazu hat der Sänger nun Stellung bezogen!