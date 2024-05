Verena Kehrt und Marc Terenzi: Jetzt spricht sie erstmals über die Trennung

Liebes-Aus Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45)! Nach nur zwei Jahren Beziehung sollen der Sänger und die Moderatorin getrennt sein. Trotz diverser Streits in der Vergangenheit fanden sie immer wieder zueinander - doch in letzter Zeit wurde Verena immer häufiger ohne Marc an ihrer Seite gesichtet: Sowohl beim Schlagermove in Hamburg als auch beim Sommerfest von Olivia Jones tauchte die 42-Jährige ohne Begleitung auf. Offenbar soll Verena ihren Freunden auch bereits Sprachnachrichten geschickt haben, in denen sie die Trennung verkündete. Jetzt spricht sie erstmals öffentlich über das vermeintliche Liebes-Aus!