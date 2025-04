Marc Terenzi: Neue Sorge um den Musiker

Er hat es schon einmal versucht, doch dann ist Marc Terenzi zurück in den Sumpf aus Alkohol und Drogen gestürzt. Bis zu zwei Flaschen Wodka am Tag trank der Sänger zu seinen schlimmsten Zeiten, wie er kürzlich zugab. Auch Drogen waren häufig im Spiel. Davon will der 46-Jährige jetzt endgültig wegkommen, und tatsächlich befindet er sich auf dem Weg der Besserung.

Dem Alkohol und den Drogen hat er abgeschworen und ist gerade dabei, sich ein neues Leben auf Mallorca aufzubauen. Bisher scheint das auch ganz gut zu klappen: Marc steht früh am Morgen auf, treibt viel Sport und jobbt in einer Eisdiele. Sein großer Traum: zurück auf die große Bühne und Massen begeistern. Dabei helfen soll ihm sein Kumpel Jan Witte, der Marc schon häufiger gemanagt hat. Doch es soll immer wieder zum Zerwürfnis zwischen den beiden gekommen sein. "Jan ist mit Vorsicht zu genießen. Er war schon einmal im Gefängnis, hat bei vielen einen zwielichtigen Ruf, und wie er tickt, sieht man ja auf Instagram", sorgt sich ein Bekannter des Sängers im Gespräch mit "Closer". "In seinen Storys postet er Alkohol, wirft dem ukrainischen Präsidenten Kokain-Konsum vor und erfreut sich an Massenschlägereien. Er ist wirklich kein guter Einfluss für Marc."

Und tatsächlich: Wittes Social-Media-Auftritte werfen zahlreiche Fragen auf. Vor allem eine: Kann Marc in einem solch riskanten Umfeld wirklich dauerhaft zurück auf den rechten Weg finden? Oder droht schon bald der nächste Absturz…?