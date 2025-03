Marc Terenzi: "Dann sterbe ich ..." - Bittere Folgen seiner Alkoholsucht

"Ich habe über viele Jahre einfach zu viel gesoffen und zu viele Drogen genommen. Manchmal waren es zwei Flaschen Wodka am Tag. Wenn ich jetzt nicht weiter den Weg gehe, den ich eingeschlagen habe – ohne Alkohol und Drogen – dann sterbe ich", so der 46-Jährige im Gespräch mit "Bild".

Wenn Marc jetzt nicht auf die Notbremse tritt, wäre die nächste Stufe eine Leberzirrhose. Diese kann unter anderem zu vollständigem Leberversagen und zum Tod führen. So weit will Marc es natürlich nicht kommen lassen!

"Ich habe eine völlig neue Sichtweise gewonnen, was mein weiteres Leben angeht. Ich strebe jetzt nach geistiger und körperlicher Gesundheit, nicht mehr nach Selbstzerstörung", so Marc. "Mein Rat an alle, die mit Alkohol und Drogen ein Problem haben: Holt euch Hilfe, bevor es zu spät ist!"

Mittlerweile treibt Marc Terenzi täglich Sport. Jetzt muss er sich erst einmal von seiner Nabelbruch-OP erholen und dann geht es für ihn schon bald wieder ins Fitnessstudio. Und ganz wichtig: Um Alkohol und Drogen macht er von nun an einen großen Bogen!