Marc Terenzi: Nicht Amerika! Er wandert aus

Marc Terenzi (46) hat in den letzten Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Nach einer intensiven Phase der Selbstfindung, in der er 70 Tage eine Suchtherapie in Berlin absolvierte und anschließend vier Wochen in einem Männer-Bootcamp in der Türkei trainierte, steht der ehemalige Boygroup-Sänger vor einem neuen Lebensabschnitt: Der 45-Jährige will wieder zurück ins "normale Leben" und plant nun, auf einer Insel einen Neuanfang zu wagen.