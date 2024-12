Verena Kerth über Trennung von Marc: "Das Ganze ist für mich noch nicht abgeschlossen!"

Auch für Marc hat sie versöhnliche Worte. "Ich finde toll, dass er was für seine Gesundheit macht." Mehrere Monate ließ sich der Musiker in einer Suchtklinik in Berlin behandeln. "Ich bin genau da, wo ich sein muss. Ich werde hierbleiben, bis es mir zu 100 Prozent besser geht, egal, wie lange es dauert. Das bin ich mir selbst schuldig", erklärte er der "Bild". "Ich lerne so viel über meine psychische Gesundheit und mein Trauma. Endlich habe ich die Antworten, nach denen ich fast mein ganzes Leben lang gesucht habe." Mittlerweile hat Marc die Klinik verlassen und ist bei einem guten Freund in der Türkei untergekommen.

