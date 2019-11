Reddit this

Marc Terenzi: So heiß ist seine neue Freundin Viviane

Für Marc Terenzi geht es in der Liebe endlich wieder bergauf. Er hat eine neue Freundin und die kann sich wirklich sehen lassen...

ist frisch verliebt! Der 41-Jährige trennte sich erst im April von seiner Freundin Anja. Nun hat er sein Herz erneut verschenkt.

Marc Terenzi: Abspeck-Hammer!

Marc Terenzi hat eine neue Freundin

„Diese superhübsche Frau hier neben mir ist Viviane. Das ist meine neue Freundin“, erklärt Marc stolz im Interview mit . Die beiden lernten sich über kennen und dann funkte es auch recht schnell zwischen ihnen.

Viviane Ehret-Kleinau ist 30 Jahre alt und arbeitet als Stylistin. Von den Negativschlagzeilen um ihren Liebsten lässt sie sich nicht beirren. „Als ich meinen Freundinnen, dem engsten Umfeld, erzählt habe, Marc Terenzi, dann kam immer so: 'Oh, hast Du das gelesen, hast Du das gelesen?' Und dann habe ich natürlich auch mal gegoogelt", gesteht Viviane. „Und ja, habe auch mal kurz nachgefragt bei der einen oder anderen Geschichte. Aber ich glaube, ich habe Marc so kennengelernt, wie er ist und für mich ist er der tollste Mann, den ich kenne." Hach!

Obwohl Marc Terenzi und kein Paar mehr sind, verstehen sie sich immer noch blendend: