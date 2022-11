Marc Terenzi & Verena Kehrt: Hochzeits-Hammer: So schön ist ihr Brautkleid

Verena verrät die ersten Hochzeits-Details

Sie sind verknallt wie Teenager – wer Verena und Marc live erlebt hat, weiß: Das ist die ganz große Liebe! Wenn auch nicht unbedingt auf den ersten Blick, denn befreundet sind die beiden seit mehr als zwei Jahrzehnten. Und ganz plötzlich hat es gefunkt, dann aber gleich umso heftiger. Klar, dass die Turteltauben da nur allzu gern der Einladung von Ulrike Pröger folgten, die vorige Woche in Dresden ihren edlen Brautmodenladen "Soulmaid Bridal Couture" eröffnete. Begeistert nutzte Verena die Gelegenheit, zum ersten Mal im Leben in ein Brautkleid zu schlüpfen. "Es war ein unglaublich schönes Gefühl! Ich könnte mich glatt daran gewöhnen", schwärmt sie im Gespräch mit "Closer". Und auch Marc ist ganz verzückt von der schönen Braut an seiner Seite. "Das steht ihr unbeschreiblich gut", säuselt der verzückte Womanizer. "Ich bin so sehr verliebt!"

Na, dann haben die beiden doch sicher schon übers Heiraten nachgedacht, oder? "Ja klar!", gibt Verena überraschend offen zu. "Wir kennen uns schon so lange, es gibt kein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben. Natürlich haben wir über das Heiraten geredet." In den vergangenen Jahren hielt sie ihr Privatleben sorgfältig aus der Öffentlichkeit heraus, aber jetzt darf jeder sehen: Ja, es ist Liebe! "Für unsere Hochzeit bräuchtet ihr ein Sonderheft", verkündet sie lachend. "Denn wenn wir feiern, dann nicht einen oder zwei Tage lang, sondern eine ganze Woche! Ich will ein wunderschönes Kleid, eine tolle Location und all unsere Liebsten um uns herum." Da war sie bei der exklusiven "Soulmaid“-Party direkt an der richtigen Adresse, denn gleich nach dem "Closer"-Talk wurde das glückliche Paar im intensiven Gespräch mit Deutschlands bekanntester Luxus-Wedding-Planerin Nadine Metgenberg gesichtet. Ging‘s dabei etwa schon um den eigenen großen Tag? Wir bleiben dran …

