Pietro Lombardi: Bitteres Geständnis! "Ich bin der schlimmste Mann, den man sich vorstellen kann"

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind seit einigen Wochen verlobt und auch auf ihren Nachwuchs muss das Paar nicht mehr lange warten. Ihr Glück müsste also eigentlich perfekt sein. Oder doch nicht? Jetzt verrät Laura in ihrem Podcast "Laura & Pietro - ON OFF", was an ihrer Beziehung manchmal schwierig ist und warum sie keinen Spaß mit Pietro in der Öffentlichkeit haben kann.

