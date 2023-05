Marc Terenzi & Verena Kerth: Enthüllt! Darum sind sie wirklich noch zusammen

Schon in Australien floss der Alkohol in Strömen und augenscheinlich flogen auch die Fäuste. Denn bei der Abreise aus dem Busch trug Marc ein Pflaster im Gesicht, Verena versteckte ihr blaues Auge hinter einer großen Sonnenbrille. Im Berliner „Westlife Apart Hotel“ wiederholte sich der handfeste Zoff. Marc tauchte danach wieder mit einem blauem Auge auf. Aber warum kommen die beiden nicht voneinander los?

Der banale Grund: Beide profitieren finanziell von der Beziehung! Marc soll sogar in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten stecken. Kein Wunder! Er hat vier Kinder von drei Frauen, aber keinen festen Wohnsitz oder Job. Aktuell lebt er bei Verena in München. Fakt ist, dass Marc und Verena mit ihrer Beziehung gerade den Großteil ihres Lebensunterhalts verdienen, wie der gesponserte Heirats-Antrag in Australien, Aufritte und Liebes-Interviews.

Und jetzt sind Marc und Verena wohl auch fest eingeplant für das "Sommerhaus der Stars", natürlich für eine Gage. Schon deshalb käme eine Trennung nicht infrage. Dann könnte man ja sogar noch die Hochzeit vermarkten, wie schon 2005 mit Ex-Frau Sarah Connor. Ihre Liebes-Doku "Sarah & Marc in Love" ließ die Kasse klingeln. Marc und Verena wollen also vor allem eins: Mit ihrer "Liebe" so viel Geld wie möglich machen.

