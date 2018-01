Dschungelcamp: Was wurde aus dem letzten Dschungelkönig Marc Terenzi?

Mit vollem Einsatz, Ehrgeiz und Teamgeist meisterte der US-amerikanische Popsänger Marc Terenzi fast jede Dschungelprüfung erfolgreich. Mit viel Gefühl und tiefgründigen Gesprächen gewann er schnell die Herzen der Zuschauer und entwickelte sich zum Publikumsliebling.

Auch im Finale gab er noch mal alles: In der letzten Dschungelprüfung erzielte Marc zwei von fünf möglichen Sternen. Seine Aufgabe war es, „Dschungeldelikatessen“ zu essen. Allerdings schaffte er es nur in der vorgegebenen Zeit pürierte, fermentierte Eier und ein Kamelgehirn zu essen. Trotzdem wählten die Zuschauer ihn bei der letzten Entscheidung mit 74,3 % der Stimmen zum neuen Dschungelkönig.

Nach seinem Dschungelsieg ging der 39-Jährige wieder auf die Insel Mallorca zurück und arbeitet dort nun weiterhin zwei bis drei Mal pro Woche als männlicher Stripper in einem Club. Im Oktober 2017 folgte dann eine harte Zeit für Marc. Seine 70-jährige Mutter starb in einem Krankenhaus in Amerika an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung. Er erzählte später, wie schrecklich es für ihn war mitzuerleben, wie ihn seine Mutter, die einzige Frau, von der er sich etwas sagen ließ, nach und nach vergaß und ihr komplettes Gedächnis verlor. Kurz nach ihrem Tod, nahm er sich eine kleine Auszeit von den sozialen Medien und seinen Auftritten als Stripper. Er wollte die Zeit nutzen, um bei seiner Familie zu sein. Im November 2017 ging er dann allerdings wieder seiner Arbeit nach und auf Tournee durch Deutschland.