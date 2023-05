Marc Terenzi & Verena Kerth packen aus: SO entstand Marcs Verletzung wirklich!

Im Gespräch mit "RTL" rückt Marc Terenzi mit der Sprache raus und betont: "Das berührt uns sehr. Klar, sind wir die Öffentlichkeit gewohnt – wir sind Performer, Entertainer... Aber das, was da gerade passiert, nehmen wir sehr persönlich". Auch seine Verlobte kam alles andere als gut mit der Situation in den letzten Wochen zurecht: "Ich saß in meiner Küche, ich habe geweint, ich war fix und fertig. [...] Ich dachte, bei mir bricht jetzt eine Welt zusammen". Marcs Verletzung soll beim Sex entstanden sein, gibt das Paar letztendlich zu.

Die beiden betonen weiterhin, dass sie sich nicht trennen wollen und nach wie vor glücklich miteinander sind.

