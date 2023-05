Verena Kerth & Marc Terenzi: Klartext! "Ihr habt das Recht, die Wahrheit zu erfahren"

Es wird einfach nicht ruhig um Marc Terenzi und Verena Kerth. Kürzlich packte seine Verflossene Mandy gegenüber der "BILD"-Zeitung aus, dass Verena ihrem Freund gegenüber immer wieder handgreiflich werden soll. "Die Tatsache, dass Verena ihn schlägt, ist demütigend für Marc, deshalb sagt er nichts", so Mandy. Eine Trennung komme momentan aber nicht in Frage. "Er kann sich nicht von ihr trennen, es gibt Verträge. Er hat nichts, ist aktuell darauf angewiesen, mit ihr zusammen zu Events eingeladen zu werden. Er rief mich mehrfach an, weinte." Ist das wirklich die Wahrheit?