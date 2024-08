Marc Terenzi & Verena Kerth: Liebescomeback nach dem Entzug?

Es war doch alles einmal so schön: In Australien ging Marc Terenzi vor Verena Kerth auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Doch Alkohol, Drogen und Party-Exzesse zerstörten das Glück. Nun befindet sich Marc in einer Berliner Suchtklinik. Er bekommt endlich die Hilfe, die er so sehr braucht. Nimmt Verena ihn nach erfolgreichem Entzug zurück? Sie zeigt sich plötzlich ganz versöhnlich ...