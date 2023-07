Marc Terenzi: Alle Verflossenen des Musikers

Marc Terenzis Ex-Freundinnen: Gina-Lisa Lohfink

Auch wenn Sarah Connor erst 2010 die Scheidung einreichte, hatte Marc Terenzi bereits im Jahr 2009 die nächste Frau am Start. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink verdrehte dem Sänger gewaltig den Kopf! Doch für die ganz große Liebe reichte es nicht. Obwohl die beiden auf Wolke 7 schwebten, kam das Liebes-Aus schneller als erwartet! Nach einem halben Jahr trennten sich ihre Wege, also zumindest romantisch. Denn noch bis heute sind sie gute Freunde. 2017 nahm das Ex-Paar gemeinsam am "Dschungelcamp" teil. Am romantischen Lagerfeuer konnten sie gar nicht mehr aufhören, voneinander zu schwärmen und zu zeigen, wie gerne sie sich haben. Marc Terenzi gab zu: "Sie ist immer noch special in meinem Leben".