Marc Terenzi: Von wegen Dschungel-Unterstützung! Er vergnügt sich mit der nächsten Blondine

Aktuell befindet sich Marc Terenzi im Luxushotel "Palazzo Versace" in Australien, da seine Liebste Verena Kerth am diesjährigen Dschungelcamp teilnimmt. Eigentlich würde man meinen, dass die Begleitpersonen der Camper, die die Zeit über zusammen in dem Hotel wohnen, ihre Liebsten von dort aus unterstützen und zumindest in Gedanken bei ihnen sind. Marc allerdings hat da wohl etwas missverstanden und vergnügt sich schon mit der nächsten Blondine in der Hotel Lobby...

Auch interessant