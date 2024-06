Marcel Remus: Enthüllt! Das läuft mit Hollywood-Star Barbara Eden

Mitte 30, dunkle Haare, charmant: Barbara Eden traute ihren Augen kaum, als sie den Immobilienexperten Remus auf einer Veranstaltung traf. "Marcel erinnert mich sehr an Matthew", sagt Barbara. Gemeint ist Matthew Ansara († 35), ihr einziger Sohn, der viel zu früh an seiner Sucht gestorben ist. Eine Wunde, die für immer bleibt! Wie ein Schleier hat sich der Verlust über ihr Leben gelegt. Umso tröstlicher, dass sich die Schauspielerin auf Anhieb mit Marcel Remus verstand! Beide verbindet ihr soziales Engagement, stellte sie fest. Heute ist sie ganz vernarrt in den jungen Mann. Der Unternehmer hat sich der Grande Dame angenommen, kümmert sich rührend um sie. Wie ein echter Sohn.