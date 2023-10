Marcel Remus & Bruce Darnell: Geheime Sache auf Mallorca! Damit haben die Fans nun wirklich nicht gerechnet

Jetzt packen Marcel Remus und Bruce Darnell unheimliche Details zu ihrem Makler-Beruf aus. Scheinbar sind immer wieder Exemplare dabei, die eine schaurige Aura haben. Deswegen haben sie in ihrem Team auch ein Medium - Ira Wolff. Gegenüber "Das Neue" verriet Marcel nun, wieso das wichtig ist: "Ich habe ein Haus auf Mallorca gekauft, in Son Vida, das 1950 gebaut wurde. Natürlich ist in so einem Haus viel passiert und ich habe es von Ira reinigen lassen und war überrascht, was sie mir alles erzählt hat. Wenn ich jetzt nach dieser Reinigung das Haus betrete, fühlt es sich einfach anders an, weil ich weiß, dass Ira es gereinigt hat und keine schlechten Energien mehr da sind. Das hat nichts damit zu tun, ob man spirituell ist oder nicht. Ich weiß, dass kein böser Geist mehr in diesem Haus ist, obwohl es so alt ist."

Auch Bruce kann dazu eine kleine Schauergeschichte aus seinem Leben erzählen: "Ich glaube, dass es mehr gibt, als man sieht. Ich wollte mal eine Wohnung in Antwerpen mieten und habe sie mir immer wieder angesehen. Sie war sehr schön und ich wollte sie unbedingt haben. Aber irgendetwas hielt mich davon ab, den Mietvertrag zu unterschreiben. Ich habe mir die Wohnung fünf Mal angeschaut und dann habe ich den Vermieter gefragt, ob es sein kann, dass in dieser Wohnung jemand gestorben ist. Der junge Mann hat mir gesagt: 'Ja, mein Vater ist in dieser Wohnung gestorben.' Ich hatte einfach kein gutes Gefühl und habe sie deshalb nicht genommen." Ob Bruce damit großem Unheil entkommen ist? Zum Glück haben sie für ihre Immobilien ja jetzt Medium Ina, die alle bösen Geister aus den Häusern vertreibt.