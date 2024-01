Marco Schreyl: Seine Maske ist gefallen! So lief sein Leben hinter der Kamera wirklich ab

"Mit meinem Buch wollte ich über die Grenzen springen. Und das, was über viele Jahre abseits der Öffentlichkeit in meinem Leben stattfand, erzählen. Von außen betrachtet stand ich immer auf der Sonnenseite des Lebens, aber auch in meinem – vermeintlich privilegierten – Leben gab es viele Kämpfe, vor allem in mir.", erklärt der 49-Jährige gegenüber "Auf einen Blick".

Die Krankheit seiner Mutter hat ihm auch einiges gelehrt, wie er erzählt: "Das Leben ist eine Einbahnstraße. Man ist im Leben nur in eine Richtung unterwegs – auf einer Einbahnstraße. Es endet immer mit dem Tod. Rückwärtsfahren in der Einbahnstraße ist nicht möglich – nicht als Autofahrer und auch nicht im übertragenen Sinne im Leben. Das Unvermeidliche zu akzeptieren bedeutet, bewusst zu leben, das Leben wertzuschätzen. Wir haben nur eines.", sagt Marco Schreyl und verrät, dass auch er einiges an seinem Leben ändern möchte: "Ich möchte mir mehr Freiheiten nehmen. Ich bin noch viel zu sehr in der erlernten Rolle gefangen. Ich möchte öfter Nein sagen können und mehr Leichtigkeit leben, mehr Spontanität. Wie z.B. bei einem Abend mit Freunden, der so schön war, dass ich bis morgens geblieben bin – obwohl ich am nächsten Tag arbeiten musste."