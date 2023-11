Marco Schreyl: Verliebt in einen Mann! Erstmals spricht er über seinen Partner

In seiner Biografie "Alles gut? Das meiste schon!" verrät Marco zum ersten Mal, dass er in einer Beziehung mit einem Mann ist. Sein Coming out fand erst im privaten Rahmen statt. Am Frühstückstisch erzählte er seinen Eltern, dass er homosexuell ist. "Kurz vor meinem 30. Geburtstag war der Tag X: Ich hatte mir vorgenommen, dass es diesmal kein Zurück mehr geben würde", schreibt der 49-Jährige in seinem Buch. "Es gibt eine Person in meinem Leben, die mir alles bedeutet."