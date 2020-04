Marco Schreyl privat: Ist er vergeben oder Single?

Mit neuer Talkshow kehrt Marco Schreyl 2020 in die Öffentlichkeit zurück, doch ob er in einer Beziehung lebt, bleibt auch zukünftig sein Geheimnis

Talkshows gehören den 90ern an? Von wegen! Dank Sweetheart bekommt das trashige Daily-Talk-Format 2020 noch einmal einen ganz neuen Anstrich. Nach acht Jahren -Abstinenz ist der gebürtige Thrüringer mit seiner eigenen -Talkshow zurück, doch wo hat er all die Jahre gesteckt? In acht Jahren kann immerhin viel passieren! Auch Marco Schreyl war nicht untätig, sowohl privat wie auch beruflich hat der Moderator sein Leben noch einmal umgekrempelt. Wie lebt Marco Schreyl heute?

Darum verlor Marco Schreyl seinen Job bei „DSDS“

Über das Auf und Ab der deutschen TV-Landschaft kann Marcy Schreyl heute ganze Bücher schreiben. Nach einer Ausbildung zum Nachrichtensprecher beim MDR, ging es für den studierten Sport-, Erziehungs- und Sprechwissenschaftler aus Erfurt steil nach oben. Einige Jahre moderierte Marco Schreyl beim , bevor er sich 2005 die angesehene „ “-Moderationskrone sicherte. RTL erkannte das Talent des 33-Jährigen und holte ihn zusätzlich auf die Bühne von „ “. Fatal gesunkene Einschaltquoten bereiteten seiner bis dato steilen Karriere 2012 ein plötzliches Ende. Auch nach seinem Aus bei RTL stand Marco Schreyl bei öffentlich-rechtlichen Sendern wie dem WDR weiterhin als Moderator vor der Kamera. Dort moderierte er unter anderem die Reisemagazine "Wunderschön!" und "Lust auf Wandern". Durch WDR2 entdeckte er auch seine Liebe zum Radio. Einzig um sein Privatleben blieb es still.

Marco Schreyl: Vergeben oder Single?

Obwohl Marco Schreyl jahrelang für RTL auf der Bühne stand, hielt er sein Privatleben schon damals gekonnt unter Verschluss. Der Beziehungsstand des „DSDS“-Moderators stellt Fans und Medien bis heute vor Rätsel. Gegenüber „Closer“ äußerte er bereits 2013 klare Worte: "Was ich privat mache, soll bitte auch privat bleiben. Wenn sich Paare gern zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, ist das legitim. Bei mir gibt es niemanden, bei dem das Bedürfnis so groß ist, mit mir über den roten Teppich zu gehen. Und das ist auch gut so.“ Trotz einer großen Portion Charme, jeder Menge Verstand und seines guten Aussehens, erschien der umschwärmte Moderator schon damals nie in Begleitung eines Partners bei Promi-Events oder auf dem Roten Teppich. Ob im Urlaub oder beim Kaffeetrinken auf der häuslichen Terrasse, auch heute zeigt sich der Moderator auf seinem Account fast immer solo. Seinen Urlaub verbringt er dabei am liebsten am Meer. Statt exotischen Fernreisezielen bleibt seine große Liebe die Insel Hiddensee in der Ostsee.

Heute lebt Marco Schreyl in Köln

Heute hat Marco Schreyl seiner Thüringer Heimat den Rücken zugekehrt und lebt im bunten Köln. Kein Wunder, denn dort sind die Produktionsstudios von RTL direkt um die Ecke. Doch leicht fiel ihm die Entscheidung für einen Umzug trotzdem nicht. "Köln ist mein Zuhause, Erfurt meine Heimat. Ich habe immer ein Stück Heimat bei mir: Oben links im Kühlschrank ist meine Wurst-Ecke mit besonderen thüringischen Spezialitäten," verrät er seinem neuen Heimatsender WDR.

Jochen Schropp: Süße Hochzeitsnews mit seinem Freund

Nur das Rätsel um seinen Beziehungsstatus hat Marco Schreyl auch heute noch nicht gelüftet. Immerhin plaudert der Moderator ab und an auch über sein Privatleben und verrät dabei so einiges: „Liebe bedeutet für mich, zueinander zu stehen, und das nicht nur, wenn Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch, wenn es gerade mal bergab geht. Es gibt in meinem Leben neben meinen Eltern zwei enge Freunde, die ich von ganzem Herzen liebe, die immer zu mir stehen.“ Ob er einen Partner hat oder nicht, bleibt weiterhin Marco Schreyls Geheimnis.

