Als der beliebte Moderator beginnt, von seiner Vergangenheit zu erzählen, legt er seine Stirn in Falten. ’ Vater erkrankte damals an Leukämie. „Wir haben ihn täglich im Krankenhaus besucht. Da liegt dein Vater, abgemagert, und er wird immer weniger. Er starb mit 52 Jahren, da war ich gerade 14“, verrät der -Star. Und als wäre dieser traurige Verlust nicht genug, beginnt für Markus Lanz, seine Geschwister Doris (44) und Gotthard (46) und Mutter Anna (84) eine Zeit des Leidens.

Marcus Lanz wuchs in Armut auf

Denn wenn der Versorger der Familie plötzlich nicht mehr da ist – was bleibt dann zum Leben? „Das war hart! Weil meine Mutter weitestgehend ohne Möglichkeiten dastand und von einer kleinen Zimmervermietung leben musste. Wir hatten einen Riesenhaufen Schulden“, erzählt er jetzt in der Talkshow „DAS!“. Doch Mutter Anna wollte ihren Kindern trotz allem ein gutes Leben ermöglichen – und opferte sich für sie auf: „Meine Mutter war mit nacktem Überleben für uns alle beschäftigt!“

Auch die Geschwister packten mit an, um ihrer Mutter unter die Arme zu greifen, um der Armut zu entkommen. Markus und Gotthard zogen deshalb durch die umliegenden Dörfer und verdienten als Musik-Duo Geld für die Familie.

Für Marcus Lanz ist Familie das Wichtigste

Und auch wenn seine Kindheit nicht immer leicht war, so verrät der TV-Liebling über diese prägende Zeit: „Es ist etwas, für das ich heute sogar in gewisser Weise dankbar bin!“ Denn der Südtiroler hat schon früh gelernt, dass auf die Familie in den schwersten Stunden Verlass ist. „Man braucht eine gesunde Basis, in der man sich fangen kann. Die habe ich glücklicherweise!“ Auch in seiner Frau Angela (36), mit der er seit 2011 verheiratet ist und mit der er zwei Kinder hat. Sie ist es, die ihm die Kraft gibt weiterzumachen, wenn die schmerzhaften Erinnerungen wieder wach werden!

