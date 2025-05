Margot Friedländer ist tot: Holocaust-Überlebende stirbt mit 103 Jahren

Geboren wurde sie am 5. November 1921 in Berlin als Anni Margot Bendheim. Während des Zweiten Weltkriegs verlor sie ihre Mutter und ihren Bruder, die im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurden. Sie selbst überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt. Nach dem Krieg emigrierte sie mit ihrem Ehemann in die USA, kehrte jedoch 2010 nach Berlin zurück, um als Zeitzeugin zu wirken.