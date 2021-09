María Mendiola: Die Sängerin ist tot

Ursprünglich bestand das Duo aus María Mendiola und Mayte Mateos. Besonders in den 70er Jahren waren sie sehr erfolgreich. Mit "Yes Sir, I Can Boogie" landete das Duo einen Welthit. Im Jahr 1978 traten sie beim "Eurovision Song Contest" für Luxemburg an und belegten mit "Parlez-vous français?" den siebten Platz. Im Jahr 1982 trennte sich das Duo jedoch, nachdem sich die beiden Sängerinnen zerstritten hatten. Danach versuchten beide als Solo-Künstlerinnen durchzustarten, jedoch konnten sie an frühere Erfolge nicht mehr anknüpfen. Später haben sie sich aber wieder etwas besser verstanden.

