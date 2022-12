Mariah Carey: Mega-Gage! So viel verdient sie wirklich mit ihrem Weihnachts-Hit

Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtslieder? Ein Song, der es immer wieder an die Spitze der Chats schafft ist kein geringere als "All I Want For Christmas Is You" von Sängerin Mariah Carey. Zwar erschien der Mega-Hit bereits im Jahr 1994, jedoch scheint er bis heute nicht an Magie verloren zu haben. Wie viel Geld die 52-Jährige bereits mit dem Lied scheffelte, kam nun an Licht.