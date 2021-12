Mariah Carey: "Willst du mich verarschen?" - DAS wünscht sich ihrer Tochter

Weihnachten ist für Mariah Carey ein ganz besonderes Fest. Für das traditionelle Weihnachtsfest im Hause Carey scheut die Sängerin keine Kosten und Mühen. Das kann sich die "All I Want For Christmas Is You"-Interpreten schließlich auch leisten. Alleine mit diesem Hit scheffelte sie bereits 53 Millionen Euro. Da kann es auch mal etwas ausgefallener werden. Jetzt plauderte die Zwillingsmama über ihre besonderen Weihnachtstraditionen und gibt einen Einblick in die skurrilen Wunschzettel ihrer Kids.