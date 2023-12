Marianne Rosenberg: Dramatisches Gesundheits-Geständnis! "Glaube, dass ich zerbrechlicher bin"

In der ARD-Sendung "Brisant" sprach Schlagerstar Marianne Rosenberg über ihr Alter. Doch anstatt darüber aufzuklären, warum sie mit 68 Jahren noch immer frisch und attraktiv aussieht, erklärte die Sängerin, warum sie sich so zerbrechlich fühle: "Ich glaube, dass ich zerbrechlicher bin, als ich wirke. Und ich weiß, dass ich oft mit meiner Kraft leider nicht gehaushaltet habe", gab sie überraschenderweise zu. Dass hätte wohl niemand von so einer taffen Karrierefrau wie Marianne Rosenberg erwartet.

Die Sängerin ist mittlerweile seit Jahrzehnten im Showgeschäft. Mit Songs wie "Er gehört zu mir" oder "Mr. Paul McCartney" sang sich die heute 68-Jährige seit den 1970er Jahren in die Herzen ihrer Fans. Auch heute läuft es musikalisch. Gemeinsam mit Schlagersänger Joachim Witt, der in den 1980er Jahren mit seinem Song "Goldener Reiter" einen Riesenerfolg feierte, singt die Künstlerin den Song "In unserer Zeit".

Dieses Jahr überraschte sie sogar in der Musik-Show "The Masked Singer" als Pilz. "Es war unglaublich anstrengend, in diesem Kostüm zu performen, selbst Laufen war schwierig, aber es hat mir auch ungeheuren Spaß gemacht, mein Stimme zu verstellen und mich mit fremden Tonarten und anderen musikalischen Genres zu tarnen. Wobei, ich glaube, dass ich meine Fans selbst so nicht täuschen konnte", schreibt sie auf ihrer Website.

Wir wünschen gute Erholung und freuen uns auf viele weitere Shows mit dir, Marianne!

Ihr wollt keine News aus der Welt der Stars und Sternchen mehr verpassen? Dann schaut jetzt bei unserem WhatsApp-Channel vorbei!