Marie Bäumer: Wo steckt der „Schuh des Manitu“-Star?
In Bully Herbigs Kultfilm-Fortsetzung fehlt uns jemand. Wo steckt Marie Bäumer?
Marie Bäumer hat neue Wege eingeschlagen.
© IMAGO / Marja
Als Uschi war sie im Kinohit „Der Schuh des Manitu“ die schönste Frau im Wilden Westen – im neuen Revival „Das Kanu des Manitu“ sucht man Marie Bäumer (56) nun vergeblich. Es findet sich keine Spur von der Figur, die einst das Publikum verzückte. Was ist passiert?
Wo steckt Marie Bäumer?
Die wenigsten wissen: Tatsächlich hat sich Marie Bäumer vom Filmgeschäft fast vollständig zurückgezogen – ganz ohne Drama, aber umso konsequenter. Die Schauspielerin ist quasi zur echten Wild-West-Uschi geworden! Sie lebt heute in der Provence, wo sie auf einem historischen Anwesen mit Pferden arbeitet und unter dem Namen „Atelier Escapade“ exklusive Retreats für Persönlichkeitsentwicklung anbietet. In kleinen Gruppen üben sich die Teilnehmer in Achtsamkeit – begleitet von sensiblen Lusitano-Hengsten. Es geht um innere Balance, darum, sich selbst zu spüren und neue Wege zu entdecken.
Maries Ansatz: Raum schaffen, Verbindung aufbauen, Bewegung zulassen – körperlich wie seelisch. Unterstützt wird das Ganze durch Yoga, Körperarbeit und Naturerfahrung. Die Retreats richten sich an Menschen, die auf der Suche nach Veränderung oder einem bewussteren Leben sind. Online-Programme, Einzelcoachings und Seminare im Schloss erweitern das Angebot. Ihre Bühne ist nicht mehr das Kino, sondern das echte Leben. Dass sie beim „Kanu des Manitu“ nicht mit an Bord ist, wirkt da fast konsequent. Uschi hat sich verabschiedet – und Marie ist angekommen. In der Stille, in der Weite, bei den Pferden. Und vielleicht ist genau das ihr größtes Abenteuer…
Closer