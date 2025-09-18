Maries Ansatz: Raum schaffen, Verbindung aufbauen, Bewegung zulassen – körperlich wie seelisch. Unterstützt wird das Ganze durch Yoga, Körperarbeit und Naturerfahrung. Die Retreats richten sich an Menschen, die auf der Suche nach Veränderung oder einem bewussteren Leben sind. Online-Programme, Einzelcoachings und Seminare im Schloss erweitern das Angebot. Ihre Bühne ist nicht mehr das Kino, sondern das echte Leben. Dass sie beim „Kanu des Manitu“ nicht mit an Bord ist, wirkt da fast konsequent. Uschi hat sich verabschiedet – und Marie ist angekommen. In der Stille, in der Weite, bei den Pferden. Und vielleicht ist genau das ihr größtes Abenteuer…