Marie Reim: Emotionaler Zusammebruch bei "Die Verräter"! Psychologin musste eingreifen

In der neuen Staffel von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", die am 29. April auf RTL und RTL+ startete, zeigte sich Schlagersängerin Marie Reim (24) von einer völlig neuen Seite: emotional, verletzlich und authentisch. Bereits in der ersten Folge brach sie plötzlich in Tränen aus! Doch was war passiert und warum musste sogar die Set-Psychologin eingreifen?