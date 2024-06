Marie Reim: Liebes-Outing! Sie ist wieder vergeben

"Wir haben uns zum ersten Mal vor ein paar Monaten auf der Geburtstags-Party eines Freundes gesehen. Am nächsten Tag schrieb er mich auf Instagram an und fragte, ob er mich zum Essen ausführen dürfe", erzählt Marie gegenüber "Bild". Marie nahm die Einladung an. "Alex holte mich von zu Hause ab und war der perfekte Gentleman. Ich habe noch nie auf einem ersten Date so viel gelacht, es passte einfach zwischen uns. Danach fuhr er mich nach Hause und schenkte mir zum Abschied eine weiße Rose in der Hoffnung, mich wiederzusehen. Das tat er dann bei jedem Date."

Der erste Kuss fiel dann beim dritten Date, wie Marie erzählt. Der Zeitpunkt hätte nicht passender sein können: "Wir saßen im Auto vor meiner Haustür und keiner von uns traute sich so richtig. Dann passierte etwas total Kitschiges: Im Autoradio lief plötzlich ein Lied von meinem Papa. Und das heißt 'Küssen oder so'. Da wussten wir: Jetzt muss es passieren!"