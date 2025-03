Mario Götze: Familienglück! Er überrascht mit einem süßen Statement

Im stressigen Bundesliga-Alltag findet Götze immer wieder kleine Momente, um sich voll und ganz seiner Familie zu widmen. "Meine Aufgaben sind die eines jeden Mannes Zuhause: Die Kids bespaßen, mit ihnen spielen. Wenn der Große aus dem Kindergarten nach Hause kommt, gehen wir raus in den Park, dann Abendessen, früh ins Bett, am nächsten Morgen geht’s in den Kindergarten. Es sind die ganz normal alltäglichen Sachen", so der Mittelfeldspieler.

Dass sich Götze in seiner Vaterrolle mehr als wohl fühlt, ist unübersehbar. Er teilt regelmäßig Schnappschüsse aus seinem Familienleben und zeigt seinen Fans, wie viel ihm seine Liebsten bedeuten. Mit so viel Herz und Hingabe ist klar: Mario Götze fühlt sich auf dem Spielfeld ebenso wohl wie in seinem größten Team – seiner Familie.