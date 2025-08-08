Mario & Ann-Kathrin Götze: Mutige Ehe-Beichte!
Es ist nicht alles Gold, was glänzt – das stellt die Spielerfrau jetzt über ihre Beziehung klar …
Ihre Beziehung ist nicht immer perfekt.
© IMAGO / Independent Photo Agency Int.
Nach außen wirken sie wie das perfekte Match: Mario (33) und Ann-Kathrin Götze. Ein Traumpaar, Sie Model, er Star-Kicker, Eltern eines kleinen Sohnes und einer kleinen Tochter, immer stylish, immer happy. Doch nun überrascht die 35-Jährige ihre Fans mit einem ehrlichen Geständnis, das zeigt: Auch bei diesen beiden läuft’s nicht immer rund!
Ehrliche Ehe-Beichte
In einem Q&A auf Instagram wird die Influencerin gefragt, wie sie über Beziehungen nach der Geburt eines Kindes denkt – und antwortet ungewöhnlich offen: "Ehrlich gesagt: Es ist manchmal verdammt schwer. Es gibt ja einen Grund, warum sich 40 Prozent der Paare im ersten Jahr nach der Geburt trennen – und die Quote steigt weiter. Auch wir müssen ständig an unserer Beziehung arbeiten." Ein Satz, der überrascht. Schließlich präsentieren sich die Götzes auf Social Media meist harmonisch und glamourös.
Doch die Realität, stellt Ann-Kathrin klar, sieht manchmal anders aus. "Ich glaube daran, gemeinsam durch gute und schlechte Zeiten zu gehen. Ich bin ein ,Ride or die‘-Typ – es braucht viel, bis ich eine Beziehung oder Freundschaft aufgebe." Trotz aller Herausforderungen bleibt sie jedoch optimistisch: "Im Moment geht es uns gut – mal sehen, ob wir noch mal zwölf Jahre schaffen."
Mit ihrer mutigen Beichte könnte Ann-Kathrin dafür die beste Grundlage geschaffen haben, zeigt sie doch unverblümt, dass auch bei scheinbar perfekten Beziehungen Arbeit, Geduld und echte Gefühle dazugehören, eine gemeinsame Zukunft aufzubauen.
Closer