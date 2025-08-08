In einem Q&A auf Instagram wird die Influencerin gefragt, wie sie über Beziehungen nach der Geburt eines Kindes denkt – und antwortet ungewöhnlich offen: "Ehrlich gesagt: Es ist manchmal verdammt schwer. Es gibt ja einen Grund, warum sich 40 Prozent der Paare im ersten Jahr nach der Geburt trennen – und die Quote steigt weiter. Auch wir müssen ständig an unserer Beziehung arbeiten." Ein Satz, der überrascht. Schließlich präsentieren sich die Götzes auf Social Media meist harmonisch und glamourös.